سلاح الجو الأوكراني يسقط 16 طائرة مسيرة فوق منطقة أوديسا

قال مسؤولون إقليميون وعسكريون اليوم الجمعة إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 16 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل في الهجوم الخامس هذا الأسبوع على منطقة أوديسا جنوب البلاد.

وقال مسؤولون إقليميون إن روسيا هاجمت أيضا منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد ومنطقة سومي في الشمال الشرقي بالصواريخ مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصين أصيبا في منطقة سومي ونشرت مقطع فيديو يظهر رجال الإنقاذ وهم ينتشلون امرأة مصابة من حفرة أحدثها الانفجار. وذكرت في بيان أنه تم إنقاذ امرأة عمرها 65 عاما ورجل عمره 70 عاما بعد أن تعرض مبنى سكني مكون من طابقين لأضرار.