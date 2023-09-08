عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الدفاع اليوناني الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وجوانب التعاون المشترك خصوصاً في المجالات الدفاعية.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكوس ديندياس، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية اليونان، والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد نيكوس ديندياس بنمو وتطور العلاقات الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في ظل دعم ورعاية من قيادتي وحكومتي البلدين.

• اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وجوانب التعاون المشترك في المجالات الدفاعية.