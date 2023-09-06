أردوغان: اتصال وثيق مع الأمم المتحدة لإحياء اتفاق الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء اتفاق حبوب البحر الأسود، وإنه سيناقش المستجدات مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة التي تعقد هذا الشهر.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله للصحافيين بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن المقترح الأخير للأمم المتحدة عمل على تلبية بعض المطالب الروسية، ويتضمن آلية مماثلة لنظام مدفوعات سويفت، وإن العمل يجري بشأن التأمين على السفن.

وتسعى تركيا إلى إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها أنقرة والأمم المتحدة، وانسحبت موسكو منها في يوليو الماضي، لتنهي سريان الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية لمدة عام بشكل آمن وسط الحرب.