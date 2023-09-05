حرائق الغابات تكبّد أوروبا خسائر بقيمة 4.1 مليارات يورو

تكبدت أوروبا خسائر بسبب حرائق الغابات تقدر بـ 4.1 مليارات يورو (4.43 مليارات دولار) هذا العام، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هيكتار من الأراضي في القارة. وكانت اليونان صاحبة الخسائر الكبرى بواقع 1.66 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، كما أن الحرائق أتت على أكثر من 161 ألف هيكتار من الأراضي في اليونان حتى 30 أغسطس الماضي، حيث شهدت اليونان الحرائق الأكثر تدميراً منذ 16 عاماً.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضرراً، حيث خسرت 84 ألفاً و315 هيكتاراً، كما تكبدت خسائر بقيمة 871 مليون يورو (941 مليون دولار) تليها إيطاليا والبرتغال.