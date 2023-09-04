أردوغان: يمكن إحياء اتفاق الحبوب قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بأنه يمكن التوصل قريبا إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بما في ذلك سد الفجوات المتبقية.

جاء حديث أردوغان إلى جانب نظيره الروسي بوتين بعد اجتماع بينهما بمنتجع سوتشي الروسي.

ويسعى أردوغان إلى إقناع بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود بعد انسحاب موسكو في يوليو، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عاماً وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.