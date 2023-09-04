حرائق الغابات في إيفروس تدخل يومها الـ 16

قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، يوانيس أرتوبيوس، إنه مع دخول حرائق الغابات في جزيرة إيفروس اليوم الـ16، أمس، تواصلت حرائق رئيسة في جنوب قرية سوفلي، وجنوب غابة داديا.

وشارك في جهود مكافحة حرائق إيفروس 122 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 582 فرداً، تدعمهم 17 طائرة إطفاء.

وأنقذت السلطات اليونانية قبل يومين 25 مهاجراً كانوا محاصرين وسط حريق إيفروس، وهو أكثر حرائق الغابات إزهاقاً للأرواح في أوروبا هذا الصيف، بعد أن أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، غالبيتهم مهاجرون لاذوا إلى الغابات للاختباء من الشرطة. وتشتهر إيفروس بأنها معبر لآلاف المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي سنوياً.