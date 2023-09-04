واشنطن تسعى إلى التهدئة في شرق سورية

أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، أمس، عن لقاء عقده مسؤولون أميركيون مع كل من قوات سورية الديمقراطية «قسد» ووجهاء عشائر اتفقوا خلاله على ضرورة خفض العنف في شرق سورية بعد أسبوع من التصعيد مع مقاتلين محليين في ريف محافظة دير الزور الشرقي إثر عزل «قسد» لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، ودفع ذلك مقاتلين محليين موالين للقيادي الموقوف إلى شن هجمات سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأعلنت «قسد» إثر ذلك حظراً للتجول في المنطقة ينتهي اليوم، وأسفرت المواجهات عن مقتل 49 مقاتلاً من الطرفين وثمانية مدنيين.

وقالت السفارة إن اللقاء جمع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سورية إيثان غولدريتش، وقائد التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، اللواء جول فاول، مع مسؤولين من «قسد» ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور، واتفق المجتمعون على ضرورة معالجة شكاوى سكان دير الزور، والحاجة لتفادي سقوط قتلى وضحايا مدنيين، وضرورة خفض العنف في أقرب وقت ممكن.