أميركا ترسل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا خلال أسابيع

أشارت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا خلال أسابيع.

وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها قريباً. ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأميركية التي قال مصدر مطلع إنه من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع، وقال أحد المسؤولَين الأميركيين الاثنين إن حزمة المساعدات الجديدة ستراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار. واليورانيوم المنضب (المستنفد) هو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم ويستخدم في القذائف لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي، مثيرة سحابة حارقة من الغبار والمعادن.