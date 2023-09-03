الإعصار «ساولا» يصل إلى الصين مصحوباً برياح عنيفة

وصل الإعصار «ساولا» إلى اليابسة في إقليم غوانغدونغ جنوب الصين، أمس، مصحوباً برياح عنيفة على مناطق قريبة من شنتشن وهونغ كونغ وماكاو، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، وخلّف دماراً وسيولاً في كثير من المناطق.

واضطر عشرات الملايين من سكان المناطق الساحلية المكتظة جنوب الصين، إلى الاحتماء في أماكن مغلقة تحسباً للإعصار قبل وصوله. ويعد «ساولا» الذي تصاحبه رياح تزيد سرعتها على 200 كيلومتر في الساعة، أحد أقوى العواصف التي تهدد الإقليم منذ عام 1949. وقالت السلطات الصينية إنه وصل إلى اليابسة في مدينة تشوهاي، وتباطأت سرعة الرياح إلى نحو 160 كيلومتراً في الساعة، وأجلت السلطات في غوانغدونغ أكثر من 780 ألف شخص وأعادت 80 ألف مركب صيد إلى الموانئ، بينما أرجأت المدارس في 13 مدينة بدء الفصل الدراسي الجديد.