إغلاق 150 مدرسة "غير آمنة" في بريطانيا

صدر أمر لما يزيد على 150 مدرسة في المملكة المتحدة، بإغلاق بعض مبانيها لاعتبارها غير آمنة، ما أثار غصب أولياء الأمور والمعلمين مع بدء فصل دراسي جديد، ومثّل مشكلة جديدة للحكومة، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة التعليم البريطانية، إن 156 مدرسة تأثرت جراء استخدام الخرسانة الرغوية - وهي نوع من الخرسانة المسامية خفيفة الوزن كثافتها أقل من كثافة الخرسانة العادية - في بناء بعض مبانيها التي تقول السلطات إنها تواجه خطر الانهيار.

وعاني نظام التعليم البريطاني، الذي لا يزال يتعافى من أثر التعليم عن بعد جراء جائحة كوفيد-19، من إضرابات المعلمين لمدة ستة أشهر في 2023، بالإضافة إلى نقص التمويل.

وقالت وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان، إن غالبية المدارس المتضررة ستواصل الدراسة على نحو طبيعي لجميع التلاميذ إذ إن مشكلة الخرسانة لا توجد إلا في جزء صغير من المباني.