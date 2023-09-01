استقالة وزير الدفاع البريطاني

في خضم النزاع في أوكرانيا، استبدل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، وزير الدفاع بن والاس الذي لعب دوراً رئيساً في دعم كييف، بغرانت شابي، حليفه المخلص.

وكان والاس أعلن أخيراً نيته ترك منصبه، وقدم استقالته رسمياً، أمس.

وورد في كتاب الاستقالة الذي نشره مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك: «انتخبت نائباً عام 2005، وبعد سنوات حان الوقت للخوض في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة».

وأعلن مكتب «داونينغ ستريت» أن رئيس الوزراء عيّن الخميس، المحافظ غرانت شابس، خلفاً لوالاس. وفور تعيينه وعد شابس بأن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا سيستمر في حربها ضد الجيش الروسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق «تيليغرام»: «نودع المسؤول عن تلويث الأراضي الأوكرانية بالإشعاعات من خلال تزويد نظام كييف بقذائف (اليورانيوم المنضب). غادر ساحة المعركة بدون وسام شرف».