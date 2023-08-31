تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان غداً

أعلنت مصر تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن وزارة الطيران المدني المصرية، مساء الثلاثاء، أن تلك الخطوة ستأتي بدءاً من أول شهر سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يومياً، وذلك بعد أن أعاد السودان فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي، عقب إغلاقه بسبب الصراع الذي تفجر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 من أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يجري تسيير رحلات إنسانية ورحلات إجلاء من مطار بورتسودان. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد الثلاثاء، موقف بلاده الثابت والراسخ بالوقوف إلى جانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خصوصاً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، آخذاً في الاعتبار «الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين».