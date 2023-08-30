المفوضية الأوروبية: حريق غابات اليونان يعد الأكبر على الإطلاق

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن حريق الغابات الذي تشهده اليونان منذ 11 يوماً يعد أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الكتلة، تقوم حالياً بتعبئة نحو نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهته، مؤكدة أن الحرائق تزداد حدة.

وشاركت 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي في مساعدة اليونان على مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية شمال مدينة ألكسندروبولي، إضافة إلى 407 عناصر إطفاء. وقال جهاز الإطفاء اليوناني إن الحريق الذي يمتد عبر نحو 10 كيلومترات، خارج عن نطاق السيطرة في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة. وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف تعزوها الحكومة إلى تغير المناخ، وما يصاحبه من ارتفاع درجات الحرارة.