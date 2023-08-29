بايدن: تفوُّق العرق الأبيض ليس له مكان في أميركا

أدان الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، الهجوم العنصري الذي أطلق فيه رجل أبيض النار على ثلاثة من ذوي البشرة السمراء، وقتلهم في متجر بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، تزامناً مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الستين لمسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن.

ونقلت صحيفة ميامي هيرالد الأميركية عن بيان لبايدن قوله: «حتى ونحن نواصل البحث عن إجابات، يجب أن نقول بوضوح وقوة إن تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أميركا».

وقال بايدن إن سلطات إنفاذ القانون تتعامل مع إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية محتملة، وعملاً من أعمال الإرهاب الداخلي.

وقالت سلطات إنفاذ القانون المحلية إن المسلح الأبيض الذي قتل ثلاثة من أصحاب البشرة السوداء بالرصاص في واحد من سلسلة متاجر «دولار جنرال» هو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، واشترى سلاحيه بشكل قانوني.

وقال قائد شرطة جاكسونفيل، تي.كيه ووترز، إن المهاجم ويدعى «رايان» كان يعيش مع أبويه في إحدى ضواحي المدينة وليس له تاريخ إجرامي، موضحاً أن الشيء الوحيد المسجل في الملفات هو مكالمة هاتفية مع شقيقه بشأن واقعة عنف أسري.

ووصفت السلطات في وقت سابق واقعة إطلاق النار بأنها ذات دوافع عنصرية، وذكرت أن الشاب كتب «بيانات عدة موجهة إلى وسائل الإعلام ووالديه وسلطات إنفاذ القانون تنضح بكراهيته للسود».

وقال ووترز إن الكاميرات صورت المشتبه به وهو يطلق النار أولاً على امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت داخل سيارتها أمام المتجر، ودخل بعد ذلك المتجر، حيث قتل رجلين أحدهما يبلغ من العمر 19 عاماً والآخر 29 عاماً. وأضاف أن مرتكب الواقعة كان مقنعاً ويرتدي سترة عسكرية، وكان يحمل مسدساً، بالإضافة إلى بندقية «إيه.آر-15».