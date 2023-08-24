العاصفة «هارولد» تقطع الكهرباء عن الآلاف في تكساس الأميركية

اجتاحت العاصفة المدارية هارولد الجزء الجنوبي من ولاية تكساس الأميركية، الثلاثاء، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في ظل تحذير خبراء الطقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار طفيفة.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إن تحذيراً من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق، وفي وادي ريو جراندي، حيث تأتي «هارولد» محملة برياح سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة، وأمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمتراً في بعض المواقع.

وذكرت الخدمة أن العاصفة ربما تسفر عن فيضان ساحلي وفيضانات على امتداد أنهار وطرق، وفي المناطق التي يضعف فيها تصريف المياه، ويحتمل أن تُلحق الرياح القوية أضراراً طفيفة بالمنازل والبنية التحتية.