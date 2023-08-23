مصرع 18 شخصاً في حرائق غابات اليونان

عُثر على جثث 18 شخصاً يشتبه في أنهم مهاجرون، أمس، في غابة اجتاحتها النيران في شمال شرق اليونان.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس للتلفزيون، إنه عُثر على الجثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة دخول غالباً ما يستخدمها مهاجرون.

وأكد أرتوبيوس أنه «يجري بحث احتمال أن يكونوا أشخاصاً دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني»، لأنه ليس هناك أي مواطن مفقود، موضحاً أن الضحايا عُثر عليهم في شمال مدينة ألكسندروبولي.

وبلغت آخر حصيلة لموجة الحرائق الجديدة 20 قتيلاً منذ بداية الأسبوع. وعُثر الإثنين على جثة شخص يُشتبه في أنه مهاجر، وعلى جثة راعٍ عجوز شمال أثينا.

وأحصت خدمات الإطفاء، أمس وأول من أمس، اندلاع أكثر من 60 حريقاً خلال 24 ساعة فقط. وأرسلت ست دول مساعدات عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.