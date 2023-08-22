السعودية: بدء تدريس اللغة الصينية في المدارس الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية، اليوم، أنها ستقوم بتدريس اللغة الصينية حصة بالمدارس الثانوية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

وقالت إدارات التعليم السعودية في بيان اليوم إنه سيتم "تطبيق برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي، بحسب صحيفة "عكاظ".

يشار إلى أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات بالمملكة.