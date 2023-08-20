شولتس يستبعد عودة ترامب للبيت الأبيض

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده أنه من غير المرجح أن يتم انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مجدداً.

وقال شولتس خلال فعالية برعاية صحيفة «أوجسبرجر ألجيماينه» المحلية التي تصدر في بافاريا، إنه يعتقد أن «الأمر الأكثر احتمالاً هو أن يتم انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً».

ولم يرغب شولتس في التعليق بشكل محدد على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة لفوز ترامب في الانتخابات والتداعيات المرتبطة بذلك على السياسة الدولية، وقال: «يمكنكم بالفعل تصور أننا ندرس بعناية، السيناريوهات في كل المواقف الدولية».

وأشاد شولتس بما يتمتع به جو بايدن من «خبرة كبيرة في السياسة الدولية والحكم السليم، إلى جانب النصائح التي يحصل عليها من مستشاريه».

ووفقاً للمستشار شولتس، يمتلك الرئيس الأميركي الحالي أيضاً، قدرة أكبر على علاج الانقسامات في المجتمع الأميركي، مؤكداً أنه إذا كانت لدى أي شخص فرصة للتغلب على هذا الانقسام والتصدي له، فهو الرئيس الديمقراطي بايدن.