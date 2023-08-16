الصين والهند تتفقان على حفظ السلام والهدوء في المناطق الحدودية

أعلنت الصين والهند في بيان مشترك، أمس، خلال الجولة الـ19 لاجتماع على مستوى قادة القوات من الجانبين، أن الدولتين اتفقتا على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الطرفين أجريا مناقشات إيجابية وبناءة ومتعمقة بخصوص تسوية المسائل المتبقية على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي.

ووافق البلدان أيضاً على حل المشكلات المتبقية بصورة عاجلة، والحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، إن بلاده اكتسبت قوة استراتيجية جديدة في الأعوام الماضية، وأصبحت حدودها أكثر أماناً من أي وقت مضى. وسلط الضوء على جهود تحديث الجيش وجعله أكثر حداثة واستعداداً للقتال من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد مودي في كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال الـ77 عزم حكومته على ضمان الأمن القومي وسط السيناريو الأمني العالمي الراهن، وقال إن «الهند اكتسبت قوة استراتيجية جديدة في الأعوام الأخيرة، واليوم أصبحت حدودها أكثر أماناً من أي وقت مضى».

واعتبر رئيس وزراء الهند أن بلاده تمر بنقطة تحول حاسمة، وأن لديها القوة لتشكيل النظام العالمي الجديد الذي ظهر في أعقاب جائحة «كوفيد-19»، مضيفاً: «لقد تحررت الهند من عصر عدم الاستقرار. في عام 2014 كنا من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، واليوم مع جهود المواطنين البالغ تعدادهم ملياراً و400 مليون نسمة أصبحنا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهذا لم يتحقق صدفة».