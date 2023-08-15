الصين والهند تتفقان على الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية

قالت وزارة الدفاع الصينية في بيان مشترك مع الهند خلال الجولة 19 لاجتماع على مستوى قادة القوات من الجانبين اليوم الثلاثاء إن الدولتين اتفقتا على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية.

أضافت الوزارة أن الطرفين أجريا مناقشات إيجابية وبناءة ومتعمقة بخصوص تسوية المسائل المتبقية على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي.

ووافق البلدان أيضا على حل المشكلات المتبقية "بصورة عاجلة" والحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.