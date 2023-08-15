49 قتيلاً وعشرات المفقودين في الهند بسبب الفيضانات

ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلاً، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين.

وقُتل 41 شخصاً في ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضرراً خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم تسعة في انهيار معبد هندوسي في شيملا، عاصمة الولاية، بينما لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم منذ الجمعة الماضي في ولاية أوتارانتشال المجاورة، وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص، فيما تضرّرت طرق رئيسة وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات.

وخلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتسبب أضراراً كبيرة، ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة، وصارت أكثر تكراراً، بسبب تغير المناخ.

وقال رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، سوخفيندر سينغ سوكو، إن سلطات الولاية تعمل جاهدة لإزالة الأنقاض من أجل إنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحتها، وناشد السكان البقاء في منازلهم، وتجنب الاقتراب من الأنهار، وأضاف أن المدارس في الولاية قد تم إغلاقها.

وخلال الشهر الماضي، تسببت أمطار موسمية هطلت من دون توقّف لأيام عدة في مصرع 90 شخصاً في الهند، وشهدت نيودلهي تسجيل نهر يامونا الذي يمر في المدينة الضخمة أعلى مستوياته منذ عام 1978.