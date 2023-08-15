أميركا واليابان تتعاونان لتطوير صواريخ متقدمة

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن اليابان والولايات المتحدة تدرسان تطوير صواريخ حديثة معاً، لاعتراض مقذوفات فرط صوتية، ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هذه الخطة خلال لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة والمقررة نهاية الأسبوع الجاري.

وتعتبر الأسلحة الفرط صوتية، والمعروف أن الصين وروسيا تمتلكها، كما تقول كوريا الشمالية إنها تطورها، هي أسلحة من الصعب جداً اعتراضها، نظراً لسرعتها الفائقة، وقدرتها على المناورة. ومن المقرر أن يلتقي بايدن كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة أمنية ثلاثية في كامب ديفيد، الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الثلاثي على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ البالستية، والطموحات الصينية المتنامية، في وقت تزايدت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.