الأمم المتحدة: نية المجلس العسكري في النيجر اتهام الرئيس بالخيانة "مقلقة للغاية"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".

وأضاف دوجاريك للصحافيين "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".