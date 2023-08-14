عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد «الإصلاح القضائي»

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أول من أمس، للأسبوع الـ32 على التوالي في تل أبيب، ضد خطط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاح القضائي، معتبرين أنها تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، فيما تؤكد الحكومة أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

وتعالت هتافات «الديمقراطية أو التمرد» في مدينة تل أبيب الساحلية، إلى جانب أصوات الأبواق وقرع الطبول، وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عدد المتظاهرين بـ103 آلاف في مدينة تل أبيب وحدها، في حين قدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 120 ألفاً.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تم التخطيط لما مجموعه 150 احتجاجاً في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك بعض الاحتجاجات أمام منازل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.