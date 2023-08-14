دول «إيكواس» تعتزم إرسال وسطاء إلى النيجر

تعتزم منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» إرسال فريق وسطاء للتشاور مع السلطات العسكرية في النيجر، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقالت المنظمة إنها تستعد لإرسال لجنة برلمانية للقاء القادة العسكريين الذين احتجزوا «بازوم» وقاموا بحل الحكومة عقب الانقلاب.

في الأثناء، وصل وفد من قادة دينيين مسلمين نيجيريين إلى نيامي للتحدث إلى السلطات العسكرية في النيجر، وقال الوفد إنهم أجروا محادثات مع زعماء الانقلاب والذين أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع «إيكواس» عبر الحلول الدبلوماسية وليس بالصراع.

إلى ذلك، استقبل بازوم طبيبه في أول زيارة يتلقاها منذ احتجازه قبل أكثر من أسبوعين، وقال طبيب القصر الرئيس إن بازوم (63 عاماً) وزوجته وابنه بصحة جيدة.