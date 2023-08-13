قتلى وجرحى باشتباكات في جنوب دارفور

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة نساء، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط أربع قذائف على حي دريج شرق المدينة.

وجاء تجدد الاشتباكات بعد يوم واحد فقط من الهدوء الحذر بالمدينة، وبعدما قتل قبل يومين خمسة أشخاص جراء المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، قُتل ما يقارب 200 شخص بمدينة نيالا، وأصيب ما يقارب الـ 1000 شخص، ونزح سكان معظم الأحياء السكنية في وسط المدينة إلى الأحياء الجنوبية.