إخلاء برج إيفل بعد "تهديد بوجود قنبلة"

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن برج إيفل في باريس تم إغلاقه أمام الجمهور، اليوم، بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية بعد تهديد بوجود قنبلة.

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من البرج الذي يمثل أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة، التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وأكدت متحدثة أن «هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف»، مشيرةً إلى أنه «نادر الحدوث».