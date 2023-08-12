الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات

أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية في ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأميركية وللشعب الأميركي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وذكر مسؤولون في مقاطعة ماوي بولاية هاواي، أن حصيلة القتلى بسبب الحرائق المدمّرة ارتفعت إلى 55 شخصاً، وسط مخاوف بشأن احتمال زيادة عدد القتلى، مع استمرار عملية البحث عن مفقودين.

وأظهرت الصور التي التقطت من الجو أن النيران أتت على أكثر من 270 مبنى في بلدة لاهيانا الساحلية التاريخية، وحولتها إلى حطام ورماد. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن، أول من أمس، أن حرائق الغابات في هاواي «كارثة كبرى»، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية.