الإعصار خانون يلغي 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية

ألغت السلطات في كوريا الجنوبية نحو 450 رحلة جوية، أمس، بسبب الإعصار خانون.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، أن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح أمس، ومن المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، ما سيتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية. وذكرت «يونهاب» أن سلطات المطار أعلنت أنه تم إلغاء 452 رحلة جوية، من بين 2138 رحلة جوية كانت مقررة أمس ابتداء من الساعة الثامنة ونصف صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال المسؤولون إن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل تقدم الإعصار.