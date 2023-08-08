السعودية تنشئ جهازاً جديداً للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين

أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على منصة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقاً) إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".