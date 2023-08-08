موجة حرائق جديدة تهدد أوروبا

شهدت بعض الدول الأوروبية موجة حرائق جديدة، أتت على مساحات واسعة من الغابات، ففي إسبانيا، سيطرت فرق الإطفاء على ثلاثة حرائق أضرت أكثر من ألف هكتار من الأراضي، لكن الغالبية الكبرى من مناطق البلاد وُضعت في حالة إنذار، أمس، في اليوم الأول من موجة حر جديدة، هي الثالثة هذا الصيف.

وأدى اندلاع عدد من حرائق الغابات في جزيرة سردينيا الإيطالية، إلى إجبار مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم، وفي الجنوب، اضطر المسؤولون إلى إخلاء موقع للتخييم كان مهدداً بسبب النيران.

وأتى حريق غابات في وسط البرتغال على نحو 7000 هكتار، وتسبب في إصابة 11 شخصاً بجروح طفيفة، وأدى إلى عزل مساحات شاسعة من الأراضي، وكافح رجال الإطفاء لتركيز جهودهم على محاصرة أربع نقاط ساخنة يمكن أن تتجدد منها ألسنة اللهب.

وحذرت السلطات اليونانية، مجدداً من احتمالية اندلاع حرائق، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر، خصوصاً في منطقة أتيكا حول العاصمة أثينا وكذلك في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وفي غرب جزيرة كريت، وذلك بسبب الرياح العاتية التي من المتوقع أن تضرب أجزاء كثيرة في البلاد الأسبوع الجاري.