غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة

قالت هيئة قناة السويس في بيان مساء اليوم السبت، إن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر المائي.

ولم توضح الهيئة ما إذا كان الحادث قد أدى لأي تعطيل للملاحة في القناة.

من جانبه قال رئيس الهيئة أسامة ربيع إن الحادث وقع أثناء عبور الناقلة العملاقة في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحادث أوقع أضرارا بالقاطرة وتسبب بحدوث فتحات أدت لدخول المياه إليها وغرقها.

وبين أنه تم الدفع بفرق الإنقاذ البحري التابعة للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، مشيرا إلى أن أعمال الإنقاذ ما تزال جارية.



