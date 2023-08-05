السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة لبنان

قالت السفارة السعودية في لبنان في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة إكس، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت في التغريدة "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".