مقتل 11 شخصاً بانهيار أرضي في جورجيا

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا أن انهياراً أرضياً أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل في بلدة شوفي الجبلية، وهي منتجع في منطقة راتشا المعروفة بمياهها المعدنية.

وقال رئيس الوزراء الجورجي إراكلي جاريباشفيلي إن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وقالت وزارة الداخلية إن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأظهرت لقطات للانهيار الأرضي تم تصويرها بطائرات مسيرة بعض أجزاء البلدة وهي مغطاة بالطين وجذوع الأشجار والحطام.