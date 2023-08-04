لانا نسيبة تختتم زيارة عمل إلى روسيا لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية

أنهت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة، زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وعقدت نسيبة، مشاورات مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية في العاصمة موسكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية؛ كما ناقشا آخر التطورات على الساحة الدولية، والتعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والقضايا الإقليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما يتضمن الأوضاع في سورية والسودان وليبيا ولبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة إصلاح مجلس الأمن؛ وتطرقا كذلك إلى النهوض بالعمل المناخي حول العالم.

حضر الاجتماع سعادة سيرغي كونونوشينكو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون المناخ.

وخلال الزيارة؛ التقت السفيرة نسيبة أيضاً مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية بموسكو، حيث ناقشت معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا وكافة القضايا الإقليمية والتطورات في المنطقة.

من جهة أخرى، اجتمعت نسيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إذ تباحث الجانبان بشأن الحالة في أفغانستان، وأكدا على ضرورة التنسيق لمعالجة أهم القضايا الإقليمية والدولية، بما يشمل الأمن، ومكافحة المخدرات، والأزمة الإنسانية، ووضع النساء والفتيات.

حضر اللقاءات، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر، ومدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية عبدالرحمن النيادي.