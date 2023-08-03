اتفاقية بين «أبوظبي للسلم» و«فراداي للعلوم والدين» بجامعة كامبريدج

وقّع منتدى أبوظبي للسلم، أمس، اتفاقية تعاون مع معهد فراداي للعلوم والدين، التابع لجامعة كامبريدج البريطانية، والمتخصص بالبحث في مجال علاقة العلوم والدين. وقّع الاتفاقية الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، الشيخ المحفوظ بن بيه، ومدير معهد فراداي للعلوم والدين التابع لجامعة كامبريدج غراهام باد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل فهم أفضل للذكاء الاصطناعي، وصياغة أفضل الضوابط الأخلاقية لاستثماره خلال المرحلة القادمة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سياق مبادرات جادة وشراكات متعددة بناها منتدى أبوظبي للسلم مع شركاء عالميين ينتمون إلى مجالات مختلفة دينياً وفكرياً وتكنولوجياً.