«الفاو»: 20 مليون سوداني على حافة المجاعة

قالت الأمم المتحدة إن عدد من يعانون «انعدام الأمن الغذائي الحاد» تضاعف في السودان، حيث أجبرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها.



وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في بيان، أمس، بأن «أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد، يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد».



وتابعت: «مقارنة بنتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد».



ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه «حرج بلا شك»، خصوصاً مع «ما يقرب من 6.3 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد».



وأشارت «الفاو» إلى أن «الولايات الأكثر تضرراً هي تلك التي تعاني النزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد».