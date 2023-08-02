تزايد شعبية ترامب في أوساط الناخبين رغم معاركه القضائية

أظهر استطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تفوق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بـ37 نقطة، رغم التحقيقات الجنائية المتزايدة التي تهدد طموحات ترامب السياسية.

وقال ترامب الذي يعد أبرز مرشّح لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية: «أنا الشخص الوحيد على الإطلاق الذي وُجّهت إليه اتهامات وأصبح أكثر شعبية».

والاستطلاع الأخير، لم يكن الوحيد، إذ إن تقدّم الرئيس السابق في معدل الاستطلاعات الصادر عن «ريل كلير بوليتيكس» ارتفع من 16 إلى 36 نقطة، منذ وُجّهت له اتهامات تزوير سجّلات تجارية في مانهاتن قبل أربعة أشهر، ووُجّهت إليه بعدها 40 تهمة جنائية، إثر طريقة تعامله مع أسرار متعلّقة بالأمن القومي، والاشتباه في عرقلته للقضاء.

وقال المرشّح الجمهوري الآخر، كريس كريستي، لشبكة «سي إن إن»: «بحلول موعد وصولنا إلى مرحلة المناظرات، سيكون المرشح الأبرز خارج السجن بكفالة». وفي هذا الصدد، لفت محللون تواصلت معهم «فرانس برس» لمناقشة نتائج الاستطلاعات المرتبطة بترامب، إلى جاذبية رسالته الشعبوية بالنسبة للعمال الأميركيين.

وقال المحامي لدى «مؤسسة لاندمارك القانونية» المحافظة، مايكل جاي أونيل، إن «الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والحدود المفتوحة والحروب الدائمة والعولمة تركت العديد من الأميركيين الكادحين بلا وظائف، ومع تطلعات مستقبلية محدودة للغاية».

وأضاف: «يرى أنصار ترامب فيه شخصية محرّكة للتغيير، ليست أسيرة للنخبة الراسخة، وتمنح الأميركيين العاديين فرصة لتحسين حياتهم».

وبالنسبة لأستاذ الصحافة والتاريخ في جامعة «راتغرز»، ديفد غرينبرغ، فإن ترامب (77 عاماً) وأنصاره الموالين له بشدّة أقاموا روابط قوية في وجه من يصفونهم بـ«مجموعة من الأعداء المشتركين»، توسّعت لتشمل المؤسسة القضائية.

وقال غرينبرغ لـ«فرانس برس»: «لذا، عندما تم توجيه اتهامات لترامب، شكّل الأمر بالنسبة إليهم إثباتاً بأن شخصهم المفضّل، بطلهم، مُستهدف من قبل قوى لا يثقون بها إلى حد كبير».