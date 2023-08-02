آليات واضحة وميسّرة للمشاركة في «COP28»

أكدت اتفاقية البلد المضيف، التي وقعتها رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» والأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الطرفين سيعملان معاً ليكون«COP28» أكثر مؤتمرات الأطراف احتواء للجميع على الإطلاق، وعليه فقد تم التواصل مع كل الأطراف المعنية، ودعوتهم إلى تعزيز مشاركة الشباب، والمرأة، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية، وضمان تمثيلهم في وفود الأطراف المشاركة أو وفود المنظمات التي تحمل صفة مراقِب، والمعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وكذلك في عملية صنع القرارات ووضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمناخ استعداداً لـ«COP28»، وأثناء انعقاد المؤتمر، وذلك من خلال توفير آليات واضحة وميسرة للمشاركة.

ويُعدّ ضمان احتواء الجميع بشكل تام إحدى الركائز الأربع التي تستند إليها خطة عمل «COP28»، بينما الركائز الثلاث الأخرى، هي: «تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش».