اليابان تدعو 760 ألفاً إلى إخلاء منازلهم بسبب اقتراب الإعصار «خانون»

دعت السلطات المحلية في جزر أوكيناوا في جنوب اليابان أكثر من 760 ألفاً من السكان لإخلاء منازلهم بسبب اقتراب الإعصار «خانون»، الذي يجتاح المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 180 كيلومتراً في الساعة.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنّ الإعصار القوي تصاحبه رياح قوية وأمطار غزيرة، إضافة إلى أمواج يصل ارتفاعها إلى 12 متراً في أوكيناوا، وحثّت السلطات المحلية السكان الأكثر ضعفاً على الاحتماء في أماكن أكثر أماناً من منازلهم، خصوصاً الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو في منازل خشبية في مناطق قليلة الارتفاع.

وألغيت 500 رحلة جويّة من أوكيناوا وإليها، أمس، وتم تعليق رحلات الحافلات والعبارات المحلية، مع تأثر نحو 74 ألف مسافر بإلغاء الرحلات.