"الدفاع" التونسية: انتشال حطام مروحية عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على حطام المروحية العسكرية التابعة لجيش الطيران والتي سقطت يوم 7 يونيو 2023 في عرض البحر بمنطقة كاب سيراط في بنزرت أقصى شمال تونس.

وأكدت وزارة الدفاع في بلاغ اليوم الجمعة أنه تم تسخير فرق الغواصين المختصين والمعدات المتطورة في مجال كشف الأعماق البحرية والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت المائية وطواقمها والمركبات المسيرة عن بعد والتي تعمل تحت سطح الماء حيث نجحوا في مرحلة أولى من تحديد موقع الحطام وانتشاله في مرحلة ثانية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم 8 يونيو عن فقدان الاتصال بالمروحية وبطاقمها المتكون من أربعة أفراد، حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت مساء 7 يونيو.

وأفادت الوزارة حينها بأنها سخرت كافة الوسائل البحرية والجوية في عمليات البحث عن العسكريين وعن بقية الحطام في عرض البحر بمنطقة كاب سيراط.

وجرى انتشال ثلاث جثث وأجزاء من حطام المروحيّة في المنطقة المذكورة في مرحلة أولى، ثم تم صباح الخميس 15 يونيو انتشال الجثة الرابعة.