أميركا: المساعدات للنيجر مرهونة بالحفاظ على الديمقراطية

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، أول من أمس، أنّ استمرار المساعدات التي تُقدّمها بلاده للنيجر مرهون بـ«الحفاظ على الديمقراطيّة» في الدولة الإفريقيّة.

وخلال اتّصال هاتفي بينهما، قال بلينكن للرئيس النيجري محمد بازوم - الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي - إنّ «الشراكة الاقتصاديّة والأمنيّة القويّة (للولايات المتحدة) مع النيجر تعتمد على الحفاظ على الديمقراطيّة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان»، وفقاً لبيان أصدرته الخارجيّة الأميركيّة.

وشدّد بلينكن على أنّ واشنطن «تدين هذه المحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة وإطاحة النظام الدستوري»، حسب البيان.

جاء هذا الموقف الأميركي قبل إعلان عسكريّين مساء الأربعاء أنّهم أطاحوا نظام بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم «المجلس الوطني لحماية الوطن».

وأكّد بلينكن «دعم واشنطن الثابت» للرئيس بازوم و«للديمقراطيّة في النيجر»، وفقاً لوزارة الخارجيّة.