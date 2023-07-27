تونس تحتوي الحرائق.. ولا خسائر في الأرواح

قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس، إن رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد، بمساعدة عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا.

وأجبرت حرائق الغابات في تونس المئات على إخلاء منازلهم في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

ووصلت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية (120 فهرنهايت) في بعض مدن تونس هذا الأسبوع. وقال الفقي للبرلمان التونسي إن الحرائق الأخيرة لم تسفر عن خسائر في الأرواح.

وأضاف أن 600 ساكن عادوا إلى منازلهم بعد عمليات إجلاء في وقت سابق.

وأضاف أن عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا شاركوا في جهود الإطفاء إلى جانب الأجهزة والقوات التونسية.