وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

المصدر:
  • الجزائر - د ب أ
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 أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ،  اليوم الإثنين، وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر حرائق شهدتها العديد من الولايات في البلاد ، لافتة إلى إجلاء 1500 مواطن .

وكشفت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم ، عن تسجيل 97 حريقا نشبت بالغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية ، مشيرة إلى أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة.

وأوضحت أن هذا جاء بفعل الرياح "المعتبرة" التي شهدتها  الولايات الثلاث  حيث امتد اشتعال النيران إلى القرى المأهولة بالسكان.

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