وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ، اليوم الإثنين، وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر حرائق شهدتها العديد من الولايات في البلاد ، لافتة إلى إجلاء 1500 مواطن .
وكشفت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم ، عن تسجيل 97 حريقا نشبت بالغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية ، مشيرة إلى أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة.
وأوضحت أن هذا جاء بفعل الرياح "المعتبرة" التي شهدتها الولايات الثلاث حيث امتد اشتعال النيران إلى القرى المأهولة بالسكان.
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