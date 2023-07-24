وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ، اليوم الإثنين، وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر حرائق شهدتها العديد من الولايات في البلاد ، لافتة إلى إجلاء 1500 مواطن .

وكشفت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم ، عن تسجيل 97 حريقا نشبت بالغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية ، مشيرة إلى أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة.

وأوضحت أن هذا جاء بفعل الرياح "المعتبرة" التي شهدتها الولايات الثلاث حيث امتد اشتعال النيران إلى القرى المأهولة بالسكان.