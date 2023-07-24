الصين تقترح إجراء محادثات رسمية مع اليابان وكوريا الجنوبية

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا هذا الشهر.

وأضافت «كيودو» نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح فيما يبدو إشارة لاستعداد الدول الثلاث لاستئناف المحادثات، وعلى اليابان

أن تسرع وتيرة الترتيبات لعقدها في نهاية العام.

والتقى وانغ مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا يوم 14 من يوليو الجاري، وأضافت وكالة كيودو أن اليابان أبلغت كوريا الجنوبية بمقترح وانغ بعقد محادثات.