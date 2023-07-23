وفاة 31 شخصاً جراء فيضانات مفاجئة في أفغانستان

لقي أكثر من 31 شخصا حتفهم بعد فيضانات مفاجئة دمرت العديد من المناطق في ولاية "ميدان وردك" وسط أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون اليوم الأحد.

وأكدت هيئة إدارة الكوارث أنه خلال الساعات الـ72 الماضية، لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد. وتضررت إجمالي ثماني ولايات.

وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية "ميدان وردك". وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.

وكان مسؤول محلي قد ذكر في وقت سابق أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب كتل المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

وتعاني أفغانستان بشكل كبير من عواقب تغير المناخ. وعادة ما يواجه المواطنون فيضانات مفاجئة على حين غرة، حيث لا يوجد نظام إنذار في الدولة الجبلية.

وفي المتوسط، تضر الكوارث الطبيعية بـ 200 ألف شخص سنويا في أفغانستان.