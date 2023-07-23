وفد الإمارات إلى «المنتدى السياسي الأممي» يبحث أفضل ممارسات الاستدامة و«COP28»

بحث الوفد الحكومي الإماراتي الذي شارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في نيويورك مع المسؤولين الأمميين المعنيين بفرص التبادل المعرفي الحكومي والتعرف على أفضل ممارسات الاستدامة بالتزامن مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» فضلاً عن فرص التعاون والشراكة بين الإمارات وبرامج الأمم المتحدة لتعزيز تبادل الخبرات عبر برامج حكومية رائدة مثل «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، إلى جانب أفضل ممارسات تحقيق أهداف الاستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد في مقر الأمم المتحدة، المستشار الخاص للأمين العام بشأن العمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، سيليون هارت.