4 قتلى في انفجار بمركز تسوق في موسكو

قال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون، أمس، بعد انفجار أنبوب يمر عبره ماء ساخن يصل إلى درجة الغليان في مركز تجاري بغرب العاصمة الروسية. وأضاف سوبيانين أن بعض المصابين يعانون حروقاً. وأظهرت لقطات مصورة المركز التجاري وهو مغمور بالمياه.

وقال سوبيانين «تم تقديم المساعدة الطبية لجميع الضحايا». وافتُتح المركز التجاري المعروف باسم فريمينا جودا (المواسم) في 2007، ويضم أكثر من 150 متجراً.