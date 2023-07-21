قصف صاروخي ومدفعي يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب العاصمة، أمس، قصفاً صاروخياً ومدفعياً، بحسب ما أكد سكان لوكالة «فرانس برس». وقال أحد سكان الأبيّض، إن «قصفاً مدفعياً يستهدف قواعد لقوات الدعم السريع» في المدينة. وقال آخر إن «سلاح الجوّ يقصف قوات الدعم السريع التي تردّ بنيران مضادات الطائرات».

وفي جنوب الخرطوم أفاد سكان بوقوع ثلاث غارات جوية صباحاً. وقال أحد السكان إن «الانفجارات مرعبة».

وكان الجيش اتهم، الأربعاء، قوات الدعم السريع بقصف حي سكني في العاصمة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 14 مدنياً.