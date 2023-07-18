البيت الأبيض: تعليقات المرشح الرئاسي روبرت كينيدي بشأن فيروس كورونا "كاذبة" و"حقيرة"

نددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بحدة بنظرية المؤامرة التي طرحها روبرت ف. كينيدي جونيور بأن كوفيد -19 تم تصميمه لتجنيب اليهود الأشكناز والشعب الصيني، ووصفت تصريحات المرشح الديمقراطي بأنها "كاذبة" و "حقيرة"، فيما أثارت تصريحاته العنصرية غضباً صينياً ويهودياً.

وقالت خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين حول مقطع فيديو نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع" الادعاءات المقدمة على هذا الشريط خاطئة". "إنه حقير، وهم يعرضون إخواننا الأميركيين للخطر".

في الفيديو، يقترح كينيدي أن كوفيد كان "مستهدفا لمهاجمة القوقازيين والسود". وأضاف في وقت لاحق أن "الأشخاص الأكثر حصانة هم اليهود الأشكناز والصينيون".

رفضت جان بيير مناقشة كينيدي مباشرة، مشيرة إلى القيود القانونية المفروضة على قدرة الإدارة على معالجة مسائل الحملة. لكنها حذرت من أن تصريحات كينيدي ترقى إلى تشجيع النظريات العنصرية حول الفيروس.

وقالت جان بيير:" إذا فكرت في نظريات المؤامرة العنصرية والمعادية للسامية التي تنبثق عن قول هذا النوع من الأشياء، فهذا هجوم على مواطنينا". "ولذا من المهم أن نتحدث بشكل أساسي عندما نسمع هذه الادعاءات على نطاق أوسع".

كما استشهدت جان بيير ببيان صادر عن اللجنة اليهودية الأميركية وصف مزاعم كينيدي بأنها "مسيئة للغاية" وتعكس "بعضا من أبشع نظريات المؤامرة المعادية للسامية عبر التاريخ".

وأضافت" هذا شيء سيقف ضده الرئيس وهذه الإدارة بأكملها".

وواجه المرشح الديمقراطي وابن شقيق الرئيس الأسبق جون كينيد، عاصفة نارية من التعليقات، اضطر بعدها إلى نشر تغريدات عبر "تويتر" ينفي عنه تهمة التعصب، متهماً وسائل الإعلام بالإساءة إليه.

ولكن بعد ظهور الفيديو، أثارت تصريحاته إدانة في جميع أنحاء الحزب الديمقراطي وحتى من أفراد عائلته.

وكتبت شقيقة كينيدي، كيري، على "تويتر":" أدين بشدة تصريحات أخي المؤسفة وغير الصادقة الأسبوع الماضي حول تصميم كوفيد لاستهداف عرقي".

وقال كينيدي (69 عاماً) في مقطع فيديو نشرته صحيفة "نيويورك بوست" للمرشح الرئاسي الديمقراطي، في أحد مطاعم مانهاتن في نيويورك مع أصدقائه، إن فيروس "كوفيد" يهاجم أعراقاً معينة بشكل غير متناسب، وإن الصينيين واليهود قاموا بتصنيعه لمهاجمة القوقازيين والسود.

وأضاف: "نحن بحاجة للحديث عن الأسلحة البيولوجية، لقد أنفقنا مئات الملايين من الدولارات على الميكروبات المستهدفة عرقياً. لقد فعل الصينيون الشيء نفسه مع (كوفيد- 19) وهناك حجة على أنه مستهدف عرقياً، وأن (كوفيد- 19) يهاجم أعراقاً معينة، وأن أجناساً معينة أكثر مناعة ضد (كوفيد- 19)، بسبب التركيب الجيني والاختلافات الجينية. و(كوفيد- 19) يستهدف القوقازيين والسود، والأشخاص الأكثر حصانة هم اليهود الأشكناز والصينيون. لا نعرف إذا كان هناك استهداف عن عمد أم لا، لكنّ هناك أوراقاً تظهر التأثير العرقي لذلك، ونحن نعلم أن الصينيين ينفقون مئات الملايين من الدولارات على تطوير أسلحة بيولوجية عرقية. وهذا ما تدور حوله كل تلك المعامل في أوكرانيا، إنهم يجمعون الحمض النووي الروسي والصيني حتى نتمكن من استهداف الناس حسب العرق".

وأثارت تصريحات كينيدي جونيور كثيراً من الإدانات والتساؤلات حول تصريحه بأن كلاً من الولايات المتحدة والصين تعملان في تطوير أسلحة بيولوجية مستهدفة عرقياً.

وجاءت الإدانات بشكل سريع من الجماعات اليهودية والمنظمات الأميركية الآسيوية.

وقالت اللجنة اليهودية الأميركية إن تصريحات كينيدي أمر مسيء للغاية وخطير للغاية، وإن تعليقاته تعكس أكثر نظريات المؤامرة المقيتة.

وقالت جين شيم، مديرة مشروع "أوقفوا الكراهية الآسيوية" إن تعليقات كينيدي غير مسؤولة، وتشيع الكراهية ضد الصين "مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب".

كما انتقد كثير من المشرعين الديمقراطيين تصريحات كينيدي، وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي خايمي هاريسون: "هذه تعليقات مقلقة للغاية، وأريد توضيح أنها لا تمثل آراء الحزب الديمقراطي".

ووصفت المرشحة الرئاسية الديمقراطية ماريان ويليامسون التصريحات بأنها "شريرة ومعادية للصين وللسامية".

وقالت رابطة مكافحة التشهير في بيان، إن تصريح كينيدي أمر مسيء للغاية، ويغذي نظريات المؤامرة المعادية للسامية، والتي تروج نظرية أن "كوفيد" كان سلاحاً بيولوجياً. وأضافت أن كينيدي رجل مجنون و"لا توجد كلمات للرد على جنون هذا الرجل".

وحاول كينيدي الدفاع عن نفسه في فيديو نشره عبر "تويتر" قائلاً: "لقد كنا نتحدث عن مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في تطوير الأسلحة البيولوجية في أكبر دول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة والصين وروسيا، والحاجة إلى تفعيل ميثاق الأسلحة البيولوجية واتفاقية جنيف؛ لأن هذه الدول لا تمتثل لهذه الاتفاقيات، وهناك جيل جديد من الأسلحة البيولوجية؛ حيث يحاول الأشخاص الأقوياء تدمير أعراق معينة باستخدام هذه الأسلحة البيولوجية، لذا تجب السيطرة عليهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيه روبرت كينيدي جونيور بتعليقات مثيرة للجدل. فقد اقترح قبل ذلك أن هناك مواد كيميائية في مياه الشرب يمكن أن تسبب أمراضاً للأطفال الأميركيين.

وخلال فترة انتشار وباء "كوفيد" كان كينيدي ناشطاً في مكافحة اللقاح، وأدلي بتصريحات كثيرة حول ما يسببه اللقاح من أمراض قد تؤدي إلى التوحد.

وجاءت تصريحات كينيدي في تزامن مع دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، وأشارت إلى أن واحداً من كل 5 مواطنين يعتقدون بالفعل أن جائحة "كوفيد- 19" تم اختلاقها وتصنيعها من قبل اليهود والصينيين، لتحقيق مكاسب مالية.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كذب ادعاءات كينيدي، واستندت على دراسة لمكتب الإحصاءات الوطنية التي أظهرت أن اليهود كانت لديهم معدلات وفيات أعلى في المملكة المتحدة، مقارنة بمجموعات عرقية أخرى، بسبب "كوفيد".